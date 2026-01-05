Chiesa Juve arriva la svolta clamorosa I bianconeri hanno contattato il Liverpool | il punto sulla trattativa
La Juventus avrebbe avviato contatti con il Liverpool per rafforzare l’attacco con l’acquisto di Chiesa. La trattativa rappresenta un possibile passo avanti per i bianconeri, che cercano di rinvigorire la rosa in vista della seconda parte della stagione. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali offerte ufficiali, mentre i tifosi attendono aggiornamenti su una delle operazioni di mercato più discusse del momento.
Chiesa Juve, arriva la svolta clamorosa. La società bianconera ha contattato il Liverpool per riportare a Torino l’esterno. Il punto sulla trattativa. La Juve accende improvvisamente il mercato invernale con una notizia che sta facendo sognare l’intero ambiente bianconero. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X, la società ha contattato formalmente Federico Chiesa per manifestare il proprio interesse verso un possibile ritorno immediato. La dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca di un’ala in più da regalare a Luciano Spalletti per potenziare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
