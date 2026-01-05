Chi era Stefan il buttafuori de Le Constallation morto nell'incendio a Crans-Montana per salvare altre vite
Stefan Ivanovi?, 31 anni, era il buttafuori del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove si è verificato l’incendio di Capodanno. Durante l’incidente, ha cercato di proteggere gli altri, spingendo fuori alcuni adolescenti prima di rientrare nel locale e rimanere intrappolato. La sua azione eroica ha suscitato rispetto e rimpianto, lasciando un ricordo di coraggio e altruismo in una tragedia che ha coinvolto molte vite.
La storia di Stefan Ivanovi?, 31enne buttafuori del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è consumata la strage di giovani a Capodanno: "Ha spinto fuori alcuni adolescenti, poi è tornato dentro e in qualche modo è rimasto intrappolato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans Montana, morto un 17enne italiano nell’incendio: Emanuele era una giovane promessa del golf
Leggi anche: Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana. Perse le speranze anche per Chiara
La tragedia di Crans-Montana e il paradosso della vita in pericolo; Addio a Stefan Trechsel; Crans Montana: tutte le vittime identificate; Valanga in Alto Adige, morto un escursionista.
Chi era Stefan, il buttafuori de Le Constallation morto nell’incendio a Crans-Montana per salvare altre vite - La storia di Stefan Ivanovic, 31enne buttafuori del bar Le Constellation di Crans- fanpage.it
Chi era Stefan Ivanovic, il buttafuori eroe del Constellation morto salvando vite? Età, origini, gesto estremo a Crans-Montana - È finita con decine di morti e oltre cento feriti, una delle tragedie più d ... alphabetcity.it
Stefan, il buttafuori del Constellation morto salvando vite a Crans-Montana x.com
CAPODANNO CAPO-DRAMA! Al Torneo OPEN “CAPODANNO” del CT Trento si fa sul serio: 437 giocatori e giocatrici, tutte le categorie, adrenalina alle stelle. Mentre il Direttore di gara Raffaele Cimadon e il Giudice di gara Stefano Sembenotti fumano l - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.