Chi era Giovanni Tamburi il ragazzo dolce e pronto ad aiutare tutti | i ricordi di famigliari e amici Buono e gentile amava la musica e le moto

Giovanni Tamburi era un giovane noto per la sua gentilezza e disponibilità, appassionato di musica e moto. Ricordato da familiari e amici come una persona buona e generosa, il suo ricordo rimarrà vivo tra chi lo ha conosciuto. La sua scomparsa, avvenuta nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, lascia un vuoto profondo in quanti gli volevano bene.

Bologna, 5 gennaio 2026 – Le parole dei famigliari di Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sono strazianti. Dal dolore e dalla sofferenza dei genitori, della sorella e dei parenti emerge tutta la gioia e la vitalità del 16enne, scomparso nella strage dei ragazzi nel locale 'Le Constellation'. Sedici anni appena compiuti il 21 dicembre, studente brillante de l liceo Righi di Bologna, Giovanni amava lo sport e la musica, oltre alle moto: "Glie ne avevo appena regalata una", confessa il padre Giuseppe Tamburi, imprenditore. Il preside lo ricorda come "un giovane molto attivo ", amato dagli studenti della scuola e "non solo" dai compagni di classe.

