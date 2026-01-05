Chi era Antonio Moretti il marito di Rosanna Vaudetti | Mi ha chiesto di sposarmi mentre eravamo in macchina
Antonio Moretti, regista e marito di Rosanna Vaudetti, è noto per il loro matrimonio avvenuto nel 1965 e per aver condiviso la vita con due figli, Leonardo e Federico. La loro relazione si è sviluppata in un contesto familiare discreto, caratterizzato da un legame stabile e duraturo. Moretti ha rappresentato un punto di riferimento importante per la famiglia, contribuendo a creare un ambiente affettuoso e solidale.
Il marito di Rosanna Vaudetti era il regista Antonio Moretti: i due sono convolati a nozze nel 1965 ed hanno avuto due figli, Leonardo e Federico. L’ex signorina buonasera sarà ospite de La Volta Buona, talk show condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14:05 su Raiuno. La storica annunciatrice è stata legata per circa cinquant’anni al regista televisivo Antonio Alberto Moretti. Nato a Monselice nel 1932, è diventato noto per essere stato dietro alla macchina da presa per sedici edizioni del Festival di Sanremo, tra il 1974 ed il 1991, Festivalbar (1966, 1968) ed il Cantagiro. Ha diretto la prima edizione di Discoring: il regista era stato scelto per lo show Non Stop, per essere sostituito da Enzo Trapani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Ibrahimovi?: «Quando ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi mi ha detto di no, è l’unica persona che mi dice no al mondo»
Leggi anche: “La mia amica mi ha chiesto di coprirla mentre tradisce il marito, le ho detto che non me la sento di farlo e si è infuriata. Ho sbagliato io?”: il post virale su Reddit
Strage di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari francesi del bar Le Constellation; Crans Montana, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale? Tutto a norma».
Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation ora indagati (lei figlia d’un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni» - Lui era in altro ristorante: stava progettando un festival di canzoni corse ... corriere.it
"Il tuo ricordo vivrà nei nostri cuori" La sorella Lidia insieme a tutta la famiglia ne annuncia la scomparsa. VISITE PRESSO MORETTI FUNERAL HOME via Collelungo n.3 - Taverne di Corciano (Pg) OGGI SABATO 3 GENNAIO ore 15,00 - 20,00 DOMANI DO - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.