chi era anna falcone la sorella del magistrato ucciso a capaci

Anna Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, è deceduta a 95 anni. Con sua sorella Maria, ha dedicato gran parte della vita alla cura della Fondazione intitolata al fratello, mantenendo viva la memoria del suo impegno e del lavoro di Giovanni Falcone nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua figura rappresenta un importante esempio di dedizione e rispetto per il patrimonio morale lasciato dal magistrato ucciso a Capaci.

Si è spenta a 95 anni la sorella maggiore di Giovanni Falcone, il magistrato ucciso nell'attentato di Capaci: con la sorella Maria, è stata lei a curare la Fondazione dedicata alla memoria e al lavoro svolto dal fratello. La sua vita intera è stata spesa per commemorare Giovanni, quanto aveva fatto per la Sicilia e l'Italia intera. Chi era Anna Falcone, sorella di Giovanni. Anna Falcone ha vissuto una vita lontana dai riflettori, ma è sempre stata in prima linea, per non dimenticare quanto accaduto al fratello. Proprio lei, insieme alla sorella Maria, subito dopo la tragedia del 1992, ha lavorato alla nascita della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, per educare le nuove generazioni.

