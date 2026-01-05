Chi è Manuel Franjo curiosità e vita privata del ballerino

Manuel Franjo è un ballerino italiano noto per la sua partecipazione negli anni Ottanta al programma televisivo Fantastico, dove ha fatto parte del corpo di ballo accanto a Lorella Cuccarini. La sua carriera si è concentrata soprattutto nel mondo dello spettacolo e della danza, mantenendo un profilo riservato sulla vita privata. Tra curiosità e dettagli personali, la sua esperienza nel panorama televisivo italiano rappresenta un capitolo importante della sua vita professionale.

Manuel Franjo ha conosciuto il grande successo negli anni Ottanta con Fantastico, dove ha lavorato nel corpo di ballo a fianco di Lorella Cuccarini. Oggi il ballerino sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove insieme alla conduttrice Caterina Balivo ripercorrerà la storia del popolare show del sabato sera degli anni Ottanta. Nato nel 1964 in Venezuela, Manuel è cresciuto insieme alla madre ed i fratelli, dato che il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo sei anni. " Abitavamo tutti insieme in una stanza ed io dormivo con il rumore della macchina da cucire ", aveva raccontato in un precedente intervento al talk pomeridiano.

