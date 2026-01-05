Chi è Leonardo D’Amico il futuro marito di Laura Freddi e padre della figlia Ginevra

Leonardo D’Amico è noto come il futuro marito di Laura Freddi. La coppia, unita dal 2018, ha dato alla luce Ginevra, la loro unica figlia. D’Amico si distingue per la sua vita privata discreta e per il legame con la famiglia, mantenendo un profilo riservato lontano dai riflettori.

Leonardo D’Amico è il futuro marito di Laura Freddi: dalla loro unione nel 2018 è arrivata Ginevra, unica figlia della coppia. Chi è Leonardo D’Amico: la passione comune con Laura Freddi. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Dopo la fine del matrimonio con Claudio Casavecchia tra il 2006 ed il 2008, la Freddi ha ritrovato la felicità la fianco dei Leonardo D’Amico fisioterapista con il quale ha iniziato una relazione nel 2013. I due si sono conosciuti per la loro passione comune, la pallavolo e cinque anni dopo il primo incontro è arrivata la figlia Ginevra, nata nel 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

