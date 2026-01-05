Chi è Hugo Carvajal il super testimone che potrebbe mettere Maduro spalle al muro

Hugo Carvajal, ex ufficiale delle forze armate venezuelane, è al centro di un'attenzione crescente negli Stati Uniti, che valutano la sua possibile collaborazione nel procedimento giudiziario contro il presidente Nicolas Maduro. La sua testimonianza potrebbe rappresentare un elemento chiave nel processo, portando a sviluppi importanti per la situazione politica in Venezuela.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di utilizzare la collaborazione di Hugo Armando Carvajal Barrios nel procedimento giudiziario che riguarda il presidente venezuelano Nicolas Maduro. L’ex responsabile dell’intelligence militare, noto come il “Gallo Pinto”, comparirà per la prima volta davanti a un tribunale statunitense lunedì a mezzogiorno per la formalizzazione delle accuse, atto che segna l’avvio formale del processo. Carvajal ha già ammesso la propria colpevolezza negli Usa per reati analoghi a quelli contestati a Maduro e attende la sentenza dal 25 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

