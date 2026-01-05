Chi è Hugo Carvajal il super testimone che potrebbe mettere Maduro spalle al muro
Hugo Carvajal, ex ufficiale delle forze armate venezuelane, è al centro di un'attenzione crescente negli Stati Uniti, che valutano la sua possibile collaborazione nel procedimento giudiziario contro il presidente Nicolas Maduro. La sua testimonianza potrebbe rappresentare un elemento chiave nel processo, portando a sviluppi importanti per la situazione politica in Venezuela.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di utilizzare la collaborazione di Hugo Armando Carvajal Barrios nel procedimento giudiziario che riguarda il presidente venezuelano Nicolas Maduro. L’ex responsabile dell’intelligence militare, noto come il “Gallo Pinto”, comparirà per la prima volta davanti a un tribunale statunitense lunedì a mezzogiorno per la formalizzazione delle accuse, atto che segna l’avvio formale del processo. Carvajal ha già ammesso la propria colpevolezza negli Usa per reati analoghi a quelli contestati a Maduro e attende la sentenza dal 25 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Il supertestimone che può incastrare Maduro: chi è Hugo Armando Carvajal Barrios, l’ex spia di Caracas arrestata dagli Usa
Leggi anche: Chi è Hugo Carvajal Barrios, probabile supertestimone nel processo a Maduro
Chi è Hugo Carvajal, il super testimone che potrebbe mettere Maduro spalle al muro - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di utilizzare la collaborazione di Hugo Armando Carvajal Barrios nel procedimento giudiziario che riguarda il presidente ... ilgiornale.it
Chi è “el Pollo” Hugo Carvajal Barrios, il potenziale super testimone contro Maduro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è “el Pollo” Hugo Carvajal Barrios, il potenziale super testimone contro Maduro ... tg24.sky.it
Chi è Hugo Carvajal Barrios, probabile supertestimone nel processo a Maduro - Soprannominato ‘El Pollo’ ed ex capo dell’intelligence militare venezuelana, è stato cacciato dal Paese per tradimento e poi arrestato per narcotraffico dagli Stati Uniti. msn.com
Il supertestimone chiave nel processo contro Nicolás Maduro potrebbe essere Hugo Armando Carvajal Barrios, noto come "El Pollo" o "Gallo Pinto", ex capo dell'intelligence militare venezuelana #Venezuela x.com
Secondo Newsweek, gli Stati Uniti potrebbero utilizzare Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell’intelligence militare venezuelana, come testimone chiave nel processo contro Nicolas Maduro. Carvajal, rimosso da Maduro per tradimento e successiv - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.