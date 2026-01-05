Chi è Delcy Rodriguez lady Petrolio e viceré di Caracas | l’erede a tempo di Maduro sfida Trump che la minaccia

Da quotidiano.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Delcy Rodriguez, 56 anni, è stata nominata presidente ad interim del Venezuela a partire dal 5 gennaio. Figura di rilievo nel governo venezuelano, è nota come una delle figure di spicco del regime di Maduro e viene spesso chiamata “lady Petrolio”. La sua nomina rappresenta un momento importante nella politica del paese, suscitando attenzione anche a livello internazionale, con le tensioni già in atto con gli Stati Uniti.

Caracas (Venezuela) –   Delcy Rodriguez, 56 anni, si insedia lunedì 5 gennaio come presidente ad interim del Venezuela. Per quanto tempo lo sarà non si sa: la prima reazione del “viceré di Caracas” come l’ha definita il Washington Post, vale a dire Marco Rubio (che è di origine cubana), è che sia una nomina “illegittima”. E Donald Trump l’ha addirittura minacciata: “Faccia quello che è giusto sennò rischia di pagare un prezzo più alto di quello di Maduro ”. Dando poi un buffetto perché in fondo “quello che c’è ora è sempre meglio di quello che c’era prima”. epaselect epa12624529 A Venezuelan woman residing in Panama City celebrates during a demonstration following the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro at Urraca Park in Panama City, Panama, 03 January 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

chi 232 delcy rodriguez lady petrolio e vicer233 di caracas l8217erede a tempo di maduro sfida trump che la minaccia

© Quotidiano.net - Chi è Delcy Rodriguez, lady Petrolio e “viceré” di Caracas: l’erede a tempo di Maduro sfida Trump (che la minaccia)

Leggi anche: Trump a Delcy Rodriguez: «Faccia il giusto o pagherà più di Maduro» | Il drone "bestia di Kandahar", la vice infedele: il blitz a Caracas

Leggi anche: La “tigre” Delcy Rodriguez e Cilia Flores la “prima combattente” moglie di Maduro: le donne del potere a Caracas. Chi sono e cosa le aspetta: gli scenari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

232 delcy rodriguez ladyDelcy Rodriguez: Nuova Leader ad Interim del Venezuela Dopo l'Arresto di Maduro - Il Venezuela entra in una nuova era sotto la guida ad interim di Delcy Rodriguez, in seguito all'arresto di Maduro. notizie.it

232 delcy rodriguez ladyChi &#232; Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo - Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady ... msn.com

232 delcy rodriguez ladyÈ ora di conoscere Delcy Rodríguez - Dopo la clamorosa cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, la Corte Suprema venezuelana ha nominato come presidente ad interim ... ilpost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.