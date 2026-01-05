Chi è Delcy Rodriguez lady Petrolio e viceré di Caracas | l’erede a tempo di Maduro sfida Trump che la minaccia

Delcy Rodriguez, 56 anni, è stata nominata presidente ad interim del Venezuela a partire dal 5 gennaio. Figura di rilievo nel governo venezuelano, è nota come una delle figure di spicco del regime di Maduro e viene spesso chiamata “lady Petrolio”. La sua nomina rappresenta un momento importante nella politica del paese, suscitando attenzione anche a livello internazionale, con le tensioni già in atto con gli Stati Uniti.

Chi è Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo - Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady ... msn.com

È ora di conoscere Delcy Rodríguez - Dopo la clamorosa cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, la Corte Suprema venezuelana ha nominato come presidente ad interim ... ilpost.it

Gli Stati Uniti non considerano Delcy Rodriguez presidente legittimo, dopo che la Corte suprema ha affidato alla vice di Nicolas Maduro l'incarico ad interim. Lo ha chiarito il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando di non ritenerla legittim - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti non considerano Delcy Rodriguez presidente legittimo, dopo che la Corte suprema ha affidato alla vice di Nicolas Maduro l'incarico ad interim. Lo ha chiarito il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando di non ritenerla legittim x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.