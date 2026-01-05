Chi è Delcy Rodriguez lady Petrolio e viceré di Caracas | l’erede a tempo di Maduro sfida Trump che la minaccia
Delcy Rodriguez, 56 anni, è stata nominata presidente ad interim del Venezuela a partire dal 5 gennaio. Figura di rilievo nel governo venezuelano, è nota come una delle figure di spicco del regime di Maduro e viene spesso chiamata “lady Petrolio”. La sua nomina rappresenta un momento importante nella politica del paese, suscitando attenzione anche a livello internazionale, con le tensioni già in atto con gli Stati Uniti.
Caracas (Venezuela) – Delcy Rodriguez, 56 anni, si insedia lunedì 5 gennaio come presidente ad interim del Venezuela. Per quanto tempo lo sarà non si sa: la prima reazione del “viceré di Caracas” come l’ha definita il Washington Post, vale a dire Marco Rubio (che è di origine cubana), è che sia una nomina “illegittima”. E Donald Trump l’ha addirittura minacciata: “Faccia quello che è giusto sennò rischia di pagare un prezzo più alto di quello di Maduro ”. Dando poi un buffetto perché in fondo “quello che c’è ora è sempre meglio di quello che c’era prima”. epaselect epa12624529 A Venezuelan woman residing in Panama City celebrates during a demonstration following the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro at Urraca Park in Panama City, Panama, 03 January 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
