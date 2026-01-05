Chi è Cini Liguori la moglie di Davide Mengacci | Il segreto è vedersi poco

Cini Liguori, moglie del noto conduttore Davide Mengacci, è una regista con oltre quarant’anni di relazione con lui. I due si sono sposati nel 1999 e condividono una vita privata riservata, caratterizzata anche dalla scelta di vedersi poco. La loro storia rappresenta un esempio di stabilità e discrezione nel mondo dello spettacolo italiano.

Salernitana. 22 i calciatori convocati per la sfida con il Siracusa, ci sono i nuovi Arena, Berra e Carriero. Out Anastasio, Cabianca, Inglese e Liguori. “Ci aspetta il girone di ritorno, una sorta di campionato nel campionato. In questa settimana ho ritrovato i calcia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.