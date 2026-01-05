Chi è Cini Liguori la moglie di Davide Mengacci | Il segreto è vedersi poco
Cini Liguori, moglie del noto conduttore Davide Mengacci, è una regista con oltre quarant’anni di relazione con lui. I due si sono sposati nel 1999 e condividono una vita privata riservata, caratterizzata anche dalla scelta di vedersi poco. La loro storia rappresenta un esempio di stabilità e discrezione nel mondo dello spettacolo italiano.
La moglie di Davide Mengacci è la regista Cini Liguori: i due condividono una lunga storia d'amore da oltre quarant'anni e sono convolati a nozze nel 1999. Oggi il conduttore sarà ospite della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. Nato nel 1948 a Milano, figlio di un direttore di scena ed una costumista del Piccolo Teatro di Milano, a seguito dell'improvvisa morte del padre, lavora all'agenzia pubblicitaria di famiglia. Tredici anni dopo, la stessa agenzia inizia una collaborazione con la televisione. In quel periodo lavora anche come fotografo e comincia ad esibirsi a teatro.
