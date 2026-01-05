Chi è Alvin Hellerstein il magistrato che giudicherà Maduro

Da lettera43.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvin Hellerstein è un giudice federale statunitense con una lunga esperienza nel settore giudiziario. A 92 anni, è noto per la sua professionalità e integrità. Presiederà il procedimento legale contro Nicolás Maduro presso la corte federale di Manhattan, assumendo un ruolo centrale nel caso. La sua figura rappresenta un punto di riferimento di autorevolezza e competenza nel sistema giudiziario americano.

A presiedere il giudizio nei confronti di Nicolas Maduro alla corte federale di Manhattan sarà un magistrato di enorme esperienza: il 92enne ebreo ultraortodosso Alvin K. Hellerstein, ovvero uno dei volti più noti nella magistratura federale, che nel corso dei decenni ha presieduto importanti casi finanziari, legati al terrorismo e azioni civili di primo piano, incluse cause legate agli attacchi dell’11 settembre. Hellerstein è uno dei giudici più anziani del sistema statunitense. In servizio presso la magistratura federale dal 1998 dopo la nomina di Bill Clinton, Hellerstein è uno dei giudici più anziani del sistema statunitense. 🔗 Leggi su Lettera43.it

chi 232 alvin hellerstein il magistrato che giudicher224 maduro

© Lettera43.it - Chi è Alvin Hellerstein, il magistrato che giudicherà Maduro

Leggi anche: Ebreo ortodosso, ex militare e 92enne: chi è Alvin K. Hellerstein, giudice di Maduro

Leggi anche: “Irremovibilmente imparziale”: chi è Alvin Hellerstein, il giudice federale di 92 anni che deciderà le sorti di Nicolás Maduro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ebreo ortodosso ex militare e 92enne | chi è Alvin K Hellerstein giudice di Maduro; Maduro ebreo ortodosso di 92 anni | clamoroso chi è il giudice.

232 alvin hellerstein magistratoVenezuela, un magistrato 92enne ebreo ultraortodosso sarà il giudice di Maduro - A presiedere al processo contro l’ormai ex presidente venezuelano sarà Alvin Hellerstein, volto noto della magistratura federale. tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.