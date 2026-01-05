Chi è Alvin Hellerstein il magistrato che giudicherà Maduro

Alvin Hellerstein è un giudice federale statunitense con una lunga esperienza nel settore giudiziario. A 92 anni, è noto per la sua professionalità e integrità. Presiederà il procedimento legale contro Nicolás Maduro presso la corte federale di Manhattan, assumendo un ruolo centrale nel caso. La sua figura rappresenta un punto di riferimento di autorevolezza e competenza nel sistema giudiziario americano.

A presiedere il giudizio nei confronti di Nicolas Maduro alla corte federale di Manhattan sarà un magistrato di enorme esperienza: il 92enne ebreo ultraortodosso Alvin K. Hellerstein, ovvero uno dei volti più noti nella magistratura federale, che nel corso dei decenni ha presieduto importanti casi finanziari, legati al terrorismo e azioni civili di primo piano, incluse cause legate agli attacchi dell’11 settembre. Hellerstein è uno dei giudici più anziani del sistema statunitense. In servizio presso la magistratura federale dal 1998 dopo la nomina di Bill Clinton, Hellerstein è uno dei giudici più anziani del sistema statunitense. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi è Alvin Hellerstein, il magistrato che giudicherà Maduro Leggi anche: Ebreo ortodosso, ex militare e 92enne: chi è Alvin K. Hellerstein, giudice di Maduro Leggi anche: “Irremovibilmente imparziale”: chi è Alvin Hellerstein, il giudice federale di 92 anni che deciderà le sorti di Nicolás Maduro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ebreo ortodosso ex militare e 92enne | chi è Alvin K Hellerstein giudice di Maduro; Maduro ebreo ortodosso di 92 anni | clamoroso chi è il giudice. Venezuela, un magistrato 92enne ebreo ultraortodosso sarà il giudice di Maduro - A presiedere al processo contro l’ormai ex presidente venezuelano sarà Alvin Hellerstein, volto noto della magistratura federale. tg24.sky.it

Il processo al presidente venezuelano Maduro sarà presieduto dal giudice ebreo Alvin Hellerstein, che ha supervisionato la maggior parte delle cause civili per l'11 settembre. x.com

Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores compariranno domani alle 12 ora locale (le 18 in Italia) davanti al giudice Alvin K. Hellerstein per rispondere delle accuse per le quali sono stati incriminati negli Stati Uniti. Lo ha comunicato la Corte federale distrettua - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.