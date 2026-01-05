Chelsea avanti per Liam Rosenior | è lui il prescelto per sostituire Maresca
Il Chelsea ha scelto Liam Rosenior come nuovo allenatore, sostituendo l'ormai ex Maresca. Dopo un periodo di incertezza e cambiamenti, la società ha deciso di affidarsi alla guida di Rosenior, con l’obiettivo di rilanciare il team e stabilizzare la stagione. Questa nomina segna un nuovo capitolo per il club londinese, in un momento di transizione e di ricerca di continuità.
Londra, 5 gennaio 2026 – L'addio di Maresca è stato come un terremoto che ha scosso la Premier League: dopo anni di tentativi, il Chelsea sembrava aver ritrovato la retta via con l'arrivo dell'allenatore italiano, che aveva ridato credibilità alla squadra e l'aveva riportata ai vertici della Premier League. Arrivato a Londra nell'estate del 2024 dopo l'ottima parentesi al Leicester, con i blues l'allenatore italiano ha conquistato una Conference League e un Mondiale per Club, oltre che aver riportato il Chelsea in Champions League. Tuttavia, all'inizio del mese di gennaio, ha deciso di rassegnare le dimissioni, lasciando la squadra al quinto posto in campionato, pienamente in lotta per un posto in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi
Leggi anche: Liam Rosenior, dal giornalismo alla panchina del Chelsea: il profilo del favorito per il dopo Maresca
Chelsea, Rosenior successore di Maresca: cosa manca per concludere l’operazione; James: il Chelsea deve lottare l'uno per l'altro; Chi è Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo sotto la lente del Chelsea; Chelsea, il sostituto di Maresca può arrivare dalla Francia: Liam Rosenior in pole position.
Chelsea, avanti per Liam Rosenior: è lui il prescelto per sostituire Maresca - La dirigenza dei blues ha deciso: il preferito per raccogliere l'eredità di Maresca è Liam Rosenior. sport.quotidiano.net
Chelsea, scatta l’ora di Rosenior: blitz a Londra per la firma - Il Chelsea, che nel mese di gennaio sarà chiamato ad affrontare il Napoli, sembra aver scelto la strada della promozione interna ... gonfialarete.com
Il Chelsea sceglie l'allenatore dalla succursale: da Strasburgo ecco Rosenior. Ma la Francia non ci sta - I Blues hanno deciso di sostituire Maresca con il tecnico dei francesu, club che ha la stessa proprietà di quello inglese. msn.com
Il tour de force di gennaio: 8 gare in 24 giorni! La prima l'abbiamo superata con successo Ora restano altre sette Mercoledì si inizia con il Verona e si finisce il 28 contro il Chelsea al Maradona. In mezzo Inter e Juve, due sfide importantissime. Avanti Napoli! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.