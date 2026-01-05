Chelsea avanti per Liam Rosenior | è lui il prescelto per sostituire Maresca

Il Chelsea ha scelto Liam Rosenior come nuovo allenatore, sostituendo l'ormai ex Maresca. Dopo un periodo di incertezza e cambiamenti, la società ha deciso di affidarsi alla guida di Rosenior, con l’obiettivo di rilanciare il team e stabilizzare la stagione. Questa nomina segna un nuovo capitolo per il club londinese, in un momento di transizione e di ricerca di continuità.

Londra, 5 gennaio 2026 – L'addio di Maresca è stato come un terremoto che ha scosso la Premier League: dopo anni di tentativi, il Chelsea sembrava aver ritrovato la retta via con l'arrivo dell'allenatore italiano, che aveva ridato credibilità alla squadra e l'aveva riportata ai vertici della Premier League. Arrivato a Londra nell'estate del 2024 dopo l'ottima parentesi al Leicester, con i blues l'allenatore italiano ha conquistato una Conference League e un Mondiale per Club, oltre che aver riportato il Chelsea in Champions League. Tuttavia, all'inizio del mese di gennaio, ha deciso di rassegnare le dimissioni, lasciando la squadra al quinto posto in campionato, pienamente in lotta per un posto in Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

