Checcone il rugby in lutto Addio a Francesco Antinori | Pilastro del nostro club

Il mondo del rugby italiano si stringe in lutto per la scomparsa di Francesco Antinori, conosciuto come Checcone. Figura fondamentale del Pesaro Rugby, ha rappresentato un punto di riferimento e un pilastro per il club e la comunità. La sua dedizione e il suo contributo hanno lasciato un’impronta duratura nel panorama sportivo, ricordato con rispetto e affetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

"Tra tutte le spalle larghe su cui ha poggiato la storia del Pesaro Rugby, quelle di 'Checcone' sono le più importanti in assoluto. Il suo impegno e il sostegno per questo club sono stati un tutt'uno con la sua vita. Il Pesaro Rugby dovrà essergli sempre riconoscente". Con queste parole il presidente giallorosso Simone Mattioli ha ricordato Francesco Antinori (foto), storico pilastro del Pesaro Rugby, scomparso ieri mattina all'età di 75 anni. Un legame, quello tra "Checcone" e il club, che ha attraversato decenni di rugby, dentro e fuori dal campo, segnando la crescita di intere generazioni di giocatori.

