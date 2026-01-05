Checco Zalone inarrestabile il suo ‘Buen Camino’ supera i 53 milioni di euro

Checco Zalone continua a confermarsi tra i protagonisti del cinema italiano, con il suo film ‘Buen Camino’ che, in sole due settimane, ha superato i 53 milioni di euro di incasso. Un risultato che testimonia l’interesse del pubblico e la forte presenza dell’attore e regista nel panorama cinematografico nazionale. La pellicola si conferma un successo di pubblico, confermando la capacità di Zalone di attrarre e coinvolgere gli spettatori.

(Adnkronos) – Checco Zalone è inarrestabile. Il suo 'Buen Camino' ha raggiunto un totale di 53.122.553 euro dopo appena due settimane di programmazione. Solo nel weekend appena trascorso ha incassato 17.056.378 euro, restando al primo posto tra i film più visti dal primo al 4 gennaio, secondo i dati Cinetel.

Buen Camino di Zalone domina inarrestabile il box office - Continua l'inarrestabile avanzata al box office di Checco Zalone e del suo Buen Camino che raggiunge la considerevole cifra totale di 53 milioni 122mila 553 euro in totale alla seconda settimana di pr ... msn.com

Checco Zalone fa il miracolo al cinema: Buen Camino vola oltre ogni record, nemmeno Avatar lo ferma - Numeri da capogiro per Buen Camino: Checco Zalone batte i suoi stessi record e vola verso una scalata storica che potrebbe riscrivere il box office italiano. libero.it

BUEN CAMINO: Checco Zalone È Tornato E Fa Ridere Davvero!

#BuenCamino con #CheccoZalone non si ferma: al #BoxOffice italiano del weekend è arrivato a 53 milioni di euro, il #record di Quo Vado si avvicina... - facebook.com facebook

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza x.com

