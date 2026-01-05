Checco Zalone domina il botteghino | Buen Camino supera Sole a catinelle e Tolo Tolo

Il film Buen Camino, interpretato e scritto da Checco Zalone e diretto da Gennaro Nunziante, si conferma un grande successo di pubblico. Dopo aver superato i risultati di Sole a catinelle e Tolo Tolo, continua a ottenere ottimi riscontri nelle sale italiane, dimostrando la forte affinità del pubblico con la commedia dell’attore pugliese. La pellicola si inserisce tra i titoli di maggiore successo del cinema italiano degli ultimi tempi.

Prosegue senza rallentamenti il successo di Buen Camino, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che continua a registrare numeri straordinari nelle sale cinematografiche italiane. Il film ha raggiunto un incasso complessivo di 53.122.553 euro, superando il risultato finale di Sole a catinelle, che si era fermato a 51,9 milioni di euro. Nei giorni scorsi, la pellicola ha inoltre oltrepassato anche Tolo Tolo, ultimo film del comico pugliese uscito all’inizio del 2020, confermando una tenuta al botteghino fuori dal comune. Con questi dati, Buen Camino si posiziona come secondo maggiore incasso di sempre per un film italiano, alle spalle soltanto di Quo Vado?, che resta in vetta con oltre 65 milioni di euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Checco Zalone domina il botteghino: Buen Camino supera Sole a catinelle e Tolo Tolo Leggi anche: Pietro Valsecchi: “Zalone con Tolo Tolo voleva il riconoscimento della sinistra e mi è costato 24 milioni” Leggi anche: Checco Zalone domina il Natale: “Buen Camino” vola al botteghino e segna il miglior incasso dal 2011 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Checco Zalone sbanca il botteghino: 'Buen Camino' da record a Natale e Santo Stefano; Checco Zalone domina il botteghino anche a Santo Stefano: Buen Camino supera i 13,5 milioni in due giorni; Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location; Checco Zalone arriva a 41 milioni di euro. Buen Camino domina il capodanno 2026. Zalone ci riesce di nuovo: “Buen Camino” oltre i 41 milioni, Capodanno storico - Il nuovo film di Checco Zalone domina il box office, supera i 41 milioni di euro e trascina il mercato cinematografico italiano in un Capodanno da record. libero.it

Cinema, Zalone travolge il botteghino: 20 milioni in 3 giorni per 'Buen Camino' - Checco Zalone prosegue la sua scalata record al botteghino: in soli tre giorni 'Buen Camino' totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso. msn.com

Checco Zalone, il film Buen Camino re degli incassi e la ‘lite’ destra-sinistra - Checco Zalone sempre più re degli incassi con il nuovo film Buen Camino. msn.com

“Buen camino” da record, le impressioni del pubblico tarantino

#BuenCamino con #CheccoZalone non si ferma: al #BoxOffice italiano del weekend è arrivato a 53 milioni di euro, il #record di Quo Vado si avvicina... - facebook.com facebook

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.