Che tempo farà la settimana dell’Epifania attese piogge intense e neve a bassa quota | le previsioni meteo

Nella settimana dell’Epifania sono previste condizioni di maltempo con piogge intense al Centro-Sud e nevicate a bassa quota sull’Appennino. Le temperature si manterranno basse, contribuendo a un clima invernale stabile. È opportuno monitorare le previsioni meteo locali per aggiornamenti e consigli utili riguardo alle condizioni atmosferiche durante questo periodo.

Settimana dell’Epifania con freddo e maltempo: piogge diffuse al Centro-Sud e neve, anche a bassa quota, sull’Appennino. Tempo più stabile al Nord. Da martedì 6 gennaio atteso un calo termico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

