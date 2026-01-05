Che tempo farà la settimana dell’Epifania attese piogge intense e neve a bassa quota | le previsioni meteo
Nella settimana dell’Epifania sono previste condizioni di maltempo con piogge intense al Centro-Sud e nevicate a bassa quota sull’Appennino. Le temperature si manterranno basse, contribuendo a un clima invernale stabile. È opportuno monitorare le previsioni meteo locali per aggiornamenti e consigli utili riguardo alle condizioni atmosferiche durante questo periodo.
Settimana dell’Epifania con freddo e maltempo: piogge diffuse al Centro-Sud e neve, anche a bassa quota, sull’Appennino. Tempo più stabile al Nord. Da martedì 6 gennaio atteso un calo termico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
