Che tempo farà alla Befana? Pioggia e neve su quasi tutta l’Italia

Il 6 gennaio, giorno della Befana, l’Italia si troverà interessata da condizioni meteorologiche instabili. Correnti perturbate porteranno pioggia e neve anche a quote basse, coinvolgendo principalmente le regioni centrali e meridionali. Il clima sarà caratterizzato da freddo e variabile, con un quadro meteo complessivamente instabile in buona parte del paese.

Quest'anno la Befana arriverà con freddo, pioggia e neve anche a quote basse. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, l'Italia sarà attraversata da correnti perturbate che renderanno il meteo piuttosto instabile, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali. La giornata di oggi anticipa quello che accadrà domani. Nuvole e piogge sparse interessano il Centro-Sud, mentre la neve fa la sua comparsa sull'Appennino umbro-marchigiano già a partire dai 600-1000 metri di altitudine. Sul resto della dorsale appenninica centrale i fiocchi bianchi cadranno oltre i 1400-1600 metri. Il cielo si presenta coperto anche in Liguria, Emilia Romagna e lungo la costa adriatica settentrionale.

