Che schifo veramente spero moriate male | il duro sfogo dell’influencer Alice Basso su Instagram dopo il furto al ristorante

Alice Basso, influencer italiana, ha condiviso su Instagram il suo sdegno dopo il furto della sua borsa in un ristorante di Milano. Con un messaggio diretto e senza frasi fatte, ha espresso il suo disappunto nei confronti di chi ha commesso il gesto. La vicenda ha suscitato attenzione sui social, evidenziando l’importanza di vigilare sui propri effetti personali e di segnalare prontamente episodi di questo tipo.

"Spero che moriate male". Questo è lo sfogo di Alice Basso, l'influencer che ha denunciato su Instagram il furto della sua borsa in un ristorante di Milano. La donna era a cena con i figli e il marito: "Ci siamo accorti che la borsa non c'era più e abbiamo iniziato a correre seguendo la posizione " ha spiegato Basso. La posizione era segnalata dall'Airtag che l'influencer aveva agganciato alle chiavi, riposte nella borsa. La speranza di recuperare l'oggetto è svanita quando i ladri, accortisi dell'Airtag, lo hanno gettato a terra seminando Basso e il resto della famiglia. La donna si è sfogata sui social dopo l'accaduto: " Che schifo veramente spero che moriate male.

Derubata a cena a Milano, lo sfogo di Alice Basso: "Fate schifo, spero che moriate male" - Derubata a cena a Milano, lo sfogo di Alice Basso derubata della borsa in un ristorante del centro: "Fate schifo, spero che moriate male". msn.com

Alice Basso derubata nel ristorante: "Che schifo, ero a tavola con la mia famiglia. Spero che moriate male" - L'influencer ha raccontato l'accaduto sui social: "È stato proprio brutto perché appena ce ne siamo accorti ho chiesto di chiamare la polizia. today.it

