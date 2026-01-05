Che rimonta tanti applausi al Prato eroico

La partita tra Orvietana e Prato si è conclusa con una rimonta degli ospiti, che hanno ottenuto una vittoria per 2-1 in un incontro combattuto. La squadra pratese ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa i tre punti grazie a una prestazione equilibrata e di sostanza. Un risultato che riflette l’impegno di entrambe le formazioni in questa sfida valida per il campionato.

Orvietana 1 Prato 2 ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Paletta, Ricci, Berardi; Barbini (dal 66' Pepe), Arsenijevic (dal 79' Herrera), Savshak (dal 79' Marchegiani), Lobrano (dal 54' Simic), Mauro; Nhaga (dal 59' Tilli), Caon. A disposizione Porta, Tronci, Ciavaglia, Tittocchia All. Rizzolo. PRATO (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti, D'Orsi; Cesari (dal 77' Limberti), Greselin, Cela (dall'86' Zanon); Andreoli (dal 74' Rinaldini); Rossetti (dal 90' Boccardi), Verde (dal 59' Gioè). A disposizione Sebastiano, Santarelli, Atzeni, Mencagli. All. Venturi. Arbitro: Travaini di Busto Arsizio. Marcatori: Caon al 21', Cela al 62' e al 76'.

