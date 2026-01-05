Che confusione…sarà un’esibizione! Facciamo chiarezza sugli eventi di tennis pianificati prima degli Australian Open

Gennaio rappresenta l’avvio della stagione tennistica e il calendario pre-Australian Open è ricco di appuntamenti. Con numerosi tornei e esibizioni in programma, è importante distinguere le varie manifestazioni per seguire al meglio gli eventi principali che anticipano il primo Major dell’anno. In questa guida, chiariremo le principali competizioni previste prima degli Australian Open, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione.

Il mese di gennaio segna tradizionalmente l'inizio della nuova stagione tennistica e il calendario degli eventi prima degli Australian Open si presenta particolarmente fitto. Giocatori e giocatrici sono già impegnati in Australia e non solo, in una lunga serie di tornei ufficiali ed esibizioni che fanno da preludio al primo Slam dell'anno, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Facciamo chiarezza su tutti i tornei e gli eventi di tennis precedenti agli Australian Open, tra appuntamenti ATP, WTA e match-show molto attesi. Ad aprire ufficialmente l'annata è stata la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni che unisce spettacolo e valore sportivo.

