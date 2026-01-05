Cesenatico addio a Cornelia Rode Storica titolare del Bagno Bologna

Cesenatico piange la scomparsa di Cornelia Maria Rode, conosciuta come Cory, che si è spenta a 71 anni. Storica titolare del Bagno Bologna sulla spiaggia di Levante, ha gestito con il marito Gastone Vernati questa attività fino al 1994. La sua figura ha segnato la comunità locale e il settore turistico della città, lasciando un ricordo di dedizione e passione per il suo lavoro.

Cesenatico perde una figura molto conosciuta nel panorama turistico. All'età di 71 anni venerdì è prematuramente scomparsa Cornelia Maria Rode, per tutti Cory, storica titolare del Bagno Bologna sulla spiaggia di Levante, che ha gestito assieme al marito Gastone Vernati sino al 1994. Per parecchi anni Cory e Gastone sono stati un punto di riferimento per residenti e turisti, sia italiani e stranieri. Memorabili erano le feste organizzate assiema al marito che si occupava di grigliare il pesce azzurro e servirlo agli ospiti (molti dei quali soggiornavano al mitico Hotel Bologna della famiglia Veneri), con l'aiuto dell'amico Renato; ed in tanti ricordano le tavolate con la comitiva del mitico Helmut, un turista austriaco che suonava la fisarmonica tra fiumi di birra.

