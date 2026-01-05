CES 2026 l’auto diventa una piattaforma digitale Così si riscrive la mobilità

Da ilfattoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas si svolge il CES 2026, il principale evento internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche. Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla trasformazione dell’auto in una piattaforma digitale, segnando un punto di svolta nella mobilità moderna. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare le ultime novità nell’elettronica di consumo e il suo impatto sul settore automobilistico.

Dal 6 al 9 gennaio Las Vegas ospita il CES 2026, il Consumer Electronics Show: una vetrina globale dove l’ elettronica di consumo incontra l’industria dell’ auto e, sempre più spesso, la mobilità nel suo complesso. Qui si racconterà un futuro fatto di veicoli connessi, infrastrutture smart, intelligenza artificiale e servizi che trasformano il modo di spostarsi. L’automobile, sempre di più, diventa una piattaforma digitale capace di dialogare con l’ecosistema che la circonda: cloud, casa e città. La tendenza è chiara: i costruttori non competono più solo sui motori, ma anche sul software. Le vetture ricevono aggiornamenti “over the air”, aggiungono e modificano funzioni dopo l’acquisto e integrano sistemi di assistenza sempre più evoluti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ces 2026 l8217auto diventa una piattaforma digitale cos236 si riscrive la mobilit224

© Ilfattoquotidiano.it - CES 2026, l’auto diventa una piattaforma digitale. Così si riscrive la mobilità

Leggi anche: Al CES 2026 LG ridisegna il futuro della mobilità: l’auto diventa uno spazio intelligente e “affettivo”

Leggi anche: Fascicolo digitale docenti e ATA, la nuova piattaforma MIM per gestire carriera e servizi: a regime entro giugno 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ces 2026 l8217auto diventaCES 2026: a Las Vegas tutte le novità tech con l'AI come denominatore comune - Intelligenza artificiale, software e hardware per soluzioni innovative in robotica, intrattenimento, smart home, mobilità. rainews.it

ces 2026 l8217auto diventaCES 2026, cosa vedremo alla fiera che ogni anno anticipa il futuro - Italian Tech seguirà da vicino tutte le novità che saranno presentate al CES di Las Vegas, la più importante fiera dell’elettroncia di consumo del mondo. repubblica.it

ces 2026 l8217auto diventaCES 2026: Bosch presenta il cockpit basato su intelligenza artificiale, con assistente vocale proattivo e Microsoft 365 integrata - Al CES 2026 Bosch presenta il nuovo cockpit basato su intelligenza artificiale, con assistente vocale proattivo e integrazione con la suite Microsoft 365 ... motorbox.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.