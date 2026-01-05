CES 2026 l’auto diventa una piattaforma digitale Così si riscrive la mobilità
Dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas si svolge il CES 2026, il principale evento internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche. Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla trasformazione dell’auto in una piattaforma digitale, segnando un punto di svolta nella mobilità moderna. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare le ultime novità nell’elettronica di consumo e il suo impatto sul settore automobilistico.
Dal 6 al 9 gennaio Las Vegas ospita il CES 2026, il Consumer Electronics Show: una vetrina globale dove l’ elettronica di consumo incontra l’industria dell’ auto e, sempre più spesso, la mobilità nel suo complesso. Qui si racconterà un futuro fatto di veicoli connessi, infrastrutture smart, intelligenza artificiale e servizi che trasformano il modo di spostarsi. L’automobile, sempre di più, diventa una piattaforma digitale capace di dialogare con l’ecosistema che la circonda: cloud, casa e città. La tendenza è chiara: i costruttori non competono più solo sui motori, ma anche sul software. Le vetture ricevono aggiornamenti “over the air”, aggiungono e modificano funzioni dopo l’acquisto e integrano sistemi di assistenza sempre più evoluti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
