Dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas si svolge il CES 2026, il principale evento internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche. Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla trasformazione dell’auto in una piattaforma digitale, segnando un punto di svolta nella mobilità moderna. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare le ultime novità nell’elettronica di consumo e il suo impatto sul settore automobilistico.

Dal 6 al 9 gennaio Las Vegas ospita il CES 2026, il Consumer Electronics Show: una vetrina globale dove l’ elettronica di consumo incontra l’industria dell’ auto e, sempre più spesso, la mobilità nel suo complesso. Qui si racconterà un futuro fatto di veicoli connessi, infrastrutture smart, intelligenza artificiale e servizi che trasformano il modo di spostarsi. L’automobile, sempre di più, diventa una piattaforma digitale capace di dialogare con l’ecosistema che la circonda: cloud, casa e città. La tendenza è chiara: i costruttori non competono più solo sui motori, ma anche sul software. Le vetture ricevono aggiornamenti “over the air”, aggiungono e modificano funzioni dopo l’acquisto e integrano sistemi di assistenza sempre più evoluti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - CES 2026, l’auto diventa una piattaforma digitale. Così si riscrive la mobilità

Leggi anche: Al CES 2026 LG ridisegna il futuro della mobilità: l’auto diventa uno spazio intelligente e “affettivo”

Leggi anche: Fascicolo digitale docenti e ATA, la nuova piattaforma MIM per gestire carriera e servizi: a regime entro giugno 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CES 2026: a Las Vegas tutte le novità tech con l'AI come denominatore comune - Intelligenza artificiale, software e hardware per soluzioni innovative in robotica, intrattenimento, smart home, mobilità. rainews.it