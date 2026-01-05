Centinaia di voli cancellati a causa del maltempo | in Olanda e Belgio la neve blocca migliaia di passeggeri

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare neve e gelo, molteplici voli sono stati cancellati in diverse città dell’Europa settentrionale e occidentale. In totale, si registrano circa 450 cancellazioni ad Amsterdam, con disagi anche per i passeggeri a Helsinki e Bruxelles. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Voli cancellati, weekend da incubo per centinaia di passeggeri: da Bergamo a Berlino, guasti e disagi - Qualcuno ha dormito sui rulli che trasportano le valigie, altri a terra, adagiati su trolley e borsoni, i volti stanchi e spaesati. ilmessaggero.it

Maltempo in Olanda: 124 voli cancellati a Schiphol. Tutto regolare a Eindhoven - L’ondata di maltempo invernale continua a causare gravi disagi al traffico aereo nei Paesi Bassi, con una situazione ... 31mag.nl

A Parigi giù AF-Klm, centinaia voli annullati da e per Schiphol a causa della neve ilsole24ore.com/art/a-parigi-g… x.com

Aeroporti nel caos, centinaia di voli cancellati: a terra anche i Vip, il motivo è storico - facebook.com facebook

