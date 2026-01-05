C' è una spaccatura nell' ordine dei commercialisti di Arezzo Due schieramenti 32 nomi | cosa succede

L'Ordine dei commercialisti di Arezzo si trova di fronte a una divisione interna, con due schieramenti e un totale di 32 candidati in corsa per il rinnovo. Per la prima volta, il processo elettorale evidenzia una spaccatura significativa tra i membri, segnando un momento di cambiamento e riflessione all’interno della professione locale. Questa situazione apre uno scenario di confronto e possibili evoluzioni per il futuro dell’ordine.

