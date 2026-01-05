C' è una spaccatura nell' ordine dei commercialisti di Arezzo Due schieramenti 32 nomi | cosa succede
L'Ordine dei commercialisti di Arezzo si trova di fronte a una divisione interna, con due schieramenti e un totale di 32 candidati in corsa per il rinnovo. Per la prima volta, il processo elettorale evidenzia una spaccatura significativa tra i membri, segnando un momento di cambiamento e riflessione all’interno della professione locale. Questa situazione apre uno scenario di confronto e possibili evoluzioni per il futuro dell’ordine.
Per la prima volta il rinnovo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Arezzo vive una divisione abbastanza netta. Alle elezioni, un po' a sorpresa, si sono infatti presentati due candidati per la presidenza, ognuno con la sua lista di nomi per il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Commercialisti Arezzo: Manuel Cesari candidato alla Presidenza del Consiglio dell’ordine
Leggi anche: Non solo Palermo, l'Ordine dei Commercialisti apre una nuova sede a Termini Imerese
DIANO MARINA, MAGGIORANZA UNITA IN CONSIGLIO DOPO SPACCATURA NELLE PROVINCIALI. ZA GARIBALDI: “RIMANIAMO FEDELI A IMPEGNO CON I CITTADINI” - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.