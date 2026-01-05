C’è stato un omicidio alla stazione di Bologna

Alle ore 18 circa di oggi, lunedì 5 gennaio, si è verificato un omicidio nei pressi della stazione centrale di Bologna. La polizia è intervenuta prontamente sul luogo per gestire la situazione e avviare le indagini, mentre le autorità stanno raccogliendo informazioni per chiarire quanto accaduto. La dinamica dell’evento è ancora in fase di approfondimento.

Poco dopo le ore 18 di oggi, lunedì 5 gennaio, c'è stato un omicidio nei pressi della stazione centrale di Bologna. La vittima, un uomo italiano di 34 anni, era probabilmente un dipendente di Trenitalia. Il corpo del 34enne è stato ritrovato nel.

