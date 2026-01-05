C’è Sky per Buttafuoco | le pillole del giorno

Sky per Buttafuoco presenta le pillole del giorno, uno spazio dedicato all’attualità e alla cultura. Pietrangelo Buttafuoco, oltre al suo impegno su Radio Rai 1 con Lupus in fabula, si prepara a tornare in televisione. Un’occasione per seguire i suoi approfondimenti e riflessioni in modo semplice e diretto, in un contesto sobrio e informativo.

Pochi se ne sono accorti: Pietrangelo Buttafuoco, oltre all’impegno con Radio Rai 1 con Lupus in fabula, tornerà in televisione. Ma non sugli schermi della tv pubblica, dove si dice gli sarebbe piaciuto sbarcare dopo le passate (e remote) esperienze a Canale 5 con Sali e tabacchi e a La7 con Giarabub, più una serie di apparizioni su Rai5. Il presidente della Biennale di Venezia ha debuttato su SkyTg24 Insider, con la rubrica settimanale Caravanserai – titolo che, come non è sfuggito ai maligni, contiene la parola “rai” – come lo storico album di Carlos Santana uscito nel 1972. E dire che non ci sarebbero nemmeno stati problemi di “conflitti d’interessi”, dato che un soprintendente come Costantino D’Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, cura da anni una rubrica su RaiNews24, Ar – Frammenti d’Arte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

