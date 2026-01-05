C' è anche un' udinese tra le mamme da calendario più belle d' Italia

Chaima Triki, 36 anni, originaria di Udine, è tra le 12 mamme protagoniste del calendario 2026 dedicato alle più belle d’Italia. La sua figura è stata scelta per rappresentare il mese di aprile, sottolineando la bellezza e la naturalità delle mamme italiane. L’iniziativa celebra la diversità e l’unicità delle madri, valorizzando il ruolo fondamentale che svolgono nella società.

Chaima Triki, 36enne udinese tra le mamme più belle d'Italia, è una delle 12 protagoniste del calendario dedicato nel 2026, guadagnandosi la presenza nel mese di aprile. Il prodotto è stato presentato a Bellaria Igea Marina durante le feste natalizie. Il concorso che unisce bellezza e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

