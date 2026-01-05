Cattura Maduro Venezuelani contro Pd e sinistra | Non spiegate a noi cosa sia la democrazia

Una manifestazione della comunità venezuelana si è svolta a Genova, in seguito all’arresto di Nicolas Maduro negli Stati Uniti. La comunità esprime la propria posizione e si oppone alle interpretazioni sulla democrazia, sottolineando la propria autonomia nel definire i propri valori politici. L’evento rappresenta un momento di confronto e di espressione di un punto di vista divergente rispetto alle narrative internazionali.

Nuovo presidio della comunità venezuelana a Genova. Il secondo dopo quello di sabato dopo il blitz statunitense a Caracas con la cattura del presidente Nicolas Maduro, portato negli Usa per essere formalmente incriminato oggi dal tribunale di New York.Cattura di Maduro: comunità venezuelana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

