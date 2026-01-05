catania trovato con la droga in casa arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni originario di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare durante le operazioni di contrasto alla criminalità legata alle sostanze stupefacenti. La presunzione di innocenza si applica fino a una condanna definitiva.

Nell'ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Ad eseguire l'arresto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, che nelle ultime settimane hanno intensificato la loro azione di controllo attraverso mirati accertamenti in diversi quartieri della città.

