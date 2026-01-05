Catania trovato con la droga in casa arrestato 41enne
Un uomo di 41 anni originario di Catania è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare durante le operazioni di contrasto alla criminalità legata alle sostanze stupefacenti. La presunzione di innocenza si applica fino a una condanna definitiva.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nell’ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Ad eseguire l’arresto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, che nelle ultime settimane hanno intensificato la loro azione di controllo attraverso mirati accertamenti in diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Ladispoli, giovane trovato con la droga in casa: arrestato
Leggi anche: Scoperto con droga e armi in auto: arrestato 41enne
Il deposito di hashish e cocaina in casa: trovato un chilo e mezzo di droga; Catania, fidanzati in vacanza scoperti a spacciare droga vicino la stazione: arrestati; San Giovanni Galermo, oltre cento dosi di cocaina e munizioni nel vano ascensore di un condominio; “Dammi i soldi o ti ammazzo”: picchia la moglie davanti al figlio per comprarsi la droga, arrestato 48enne a Catania.
Trovato con la droga in casa: arrestato 41enne - Nell’ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materi ... grandangoloagrigento.it
Fidanzati in vacanza a Catania sorpresi a spacciare vicino alla stazione: arrestati - Doveva essere una breve vacanza a Catania, ma si è trasformata in un arresto per spaccio di droga. sicilianews24.it
Biancavilla, 19enne nascondeva droga per tutta la casa: trovate sostanze dentro i tubi di scatico - Nei guai un 19enne di Biancavilla che aveva sparso per tutta casa (perfino nei tubi di scarico) dosi di marijuana pronte per essere vendute. newsicilia.it
Catania, Stradale Gelso Bianco: un 28enne in stato confusionale cammina in mezzo alla strada chiedendo aiuto. All’arrivo delle Volanti avrebbe aggredito gli agenti e tentato la fuga; fermato dopo pochi metri, è stato trovato con 2 grammi di cocaina. Arrestato - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.