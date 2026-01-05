Catania torna libero il padre accusato di aver picchiato il figlio | la Procura ricorre

A Catania, il 59enne accusato di aver maltrattato il figlio di dieci anni con un cucchiaio di legno è stato rimesso in libertà. La Procura ha deciso di ricorrere contro questa decisione. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano a monitorare l’andamento delle indagini.

Dopo l'arresto a Catania, torna libero il patrigno che ha picchiato col cucchiaio di legno il figlio

