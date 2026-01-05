Catania torna libero il padre accusato di aver picchiato il figlio | la Procura ricorre
A Catania, il 59enne accusato di aver maltrattato il figlio di dieci anni con un cucchiaio di legno è stato rimesso in libertà. La Procura ha deciso di ricorrere contro questa decisione. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano a monitorare l’andamento delle indagini.
È tornato in libertà il 59enne accusato di aver picchiato con un cucchiaio di legno il figlio di dieci anni in un’abitazione di un quartiere popolare di Catania. Nel corso dell’udienza di convalida del fermo, eseguito dalla Squadra mobile, il giudice per le indagini preliminari Luigi Barone ha rigettato la richiesta della Procura di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
