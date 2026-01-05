Catania tentato omicidio e porto abusivo armi | le immagini dei presunti criminali in azione

A Catania, sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di cinque persone sospettate di tentato omicidio e porto abusivo di armi. L’operazione, condotta da oltre 50 carabinieri, si inserisce in un’indagine riguardante reati aggravati dal metodo mafioso. Di seguito sono disponibili le immagini dei presunti responsabili mentre vengono condotti alle procedure.

Oltre 50 carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza applicativa di custodia cautelare nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. L’episodio, avvenuto nel mese di ottobre 2025, costituisce azione vendicativa ai danni del presunto autore del ferimento, avvenuto ad agosto 2025, del figlio di uno degli odierni arrestati ed elemento di spicco di uno dei clan di mafia operanti a Paternò. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, tentato omicidio e porto abusivo armi: le immagini dei presunti criminali in azione Leggi anche: Catania, i Nas chiudono un centro di medicina estetica abusivo: le immagini del blitz Leggi anche: Studente si spaccia per medico a Catania e inietta botulino nel centro medico abusivo in casa, le immagini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Piano omicida per rispondere al ferimento di un familiare: cinque persone arrestate; Mafia, tentato omicidio per vendicare il figlio ferito: alba di arresti nel territorio di Paternò; Tentato omicidio per vendicare il figlio ferito: 5 arresti; Catania. Operazione dei Carabinieri: 5 misure cautelari in carcere nei confronti dei presunti autori del tentato omicidio di un giovane paternese. PATERNÒ – Tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso: cinque arresti in un blitz antimafia (VIDEO) - Blitz antimafia a Paternò: cinque arresti per tentato omicidio e armi aggravati dal metodo mafioso. corrieretneo.it

Catania: tentato omicidio e porto abusivo armi, cinque misure cautelari - Cinque soggetti ritenuti responsabili di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. meridionews.it

Tentato omicidio a Paternò, 5 misure cautelari in carcere nei confronti dei presunti autori - Oltre 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12^ Nucleo Elicotteri – stan ... catanianews.it

Conti in sospeso tra famiglie, tentato omicidio a Paternò: cinque arresti https://qds.it/patero-tentato-omicidio-5-misure-arresti-carcere-cronaca-blitz-carabinieri-catania/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.