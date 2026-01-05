Catania picchia il figlio col mestolo? Niente carcere la decisione del giudice

Un episodio di presunti maltrattamenti a Catania ha portato all’indagine su un padre che, secondo le immagini pubblicate su TikTok, avrebbe colpito ripetutamente il figlio di 10 anni con un mestolo. Tuttavia, il giudice ha deciso di non applicare la misura detentiva, evidenziando l’importanza di un’istruttoria approfondita prima di procedere con eventuali sanzioni penali.

Niente carcere per il papà di Catania accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è finito sotto accusa dopo che in un video pubblicato su TikTok lo si vede colpire più volte con un mestolo il figlio di 10 anni. A postare quel filmato sarebbe stato il bambino stesso. Secondo il gip di Catania, l'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Al momento, infatti, l'unica contestazione è quella contenuta nel video. Video in cui l'uomo non si limiterebbe a picchiare il piccolo, ma lo insulterebbe anche, urlandogli contro: "Io sono il tuo padrone".

