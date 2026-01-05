Catania picchia figlio di 11 anni con un cucchiaio di legno | Sono il tuo padrone la madre non interviene perché il bambino è ' ingestibile e dice bugie' - VIDEO

Un video riprende un episodio a Catania in cui un bambino di 11 anni viene colpito con un cucchiaio di legno, mentre la madre afferma di essere il suo “padrone” e non intervenire perché il bambino sarebbe “ingestibile” e “dice bugie”. La donna avrebbe chiamato l’ex compagno per intervenire sul figlio, accusato di aver mentito sui propri spostamenti. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei conflitti familiari e il benessere dei minori.

Sarebbe stata la donna a chiamare l'ex compagno per intervenire sul figlio che le avrebbe mentito sui suoi spostamenti. Sia lei che il 59enne che ha picchiato il bambino concordano nel dire che l'11enne "è ingestibile, non ascolta" Un padre picchia il figlio di 11 anni con un cucchiaio di leg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Catania, picchia figlio di 11 anni con un cucchiaio di legno: "Sono il tuo padrone", la madre "non interviene perché il bambino è 'ingestibile e dice bugie' - VIDEO Leggi anche: Picchia il figlio di 10 anni con il cucchiaio di legno davanti alle sorelline: «Io sono il tuo padrone, fai quello che dico». Il video su TikTok Leggi anche: Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania; Picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il video è virale: padre adottivo indagato per maltrattamenti; Papà picchia il figlio col cucchiaio di legno: «Sono io il padrone». L'uomo fermato dopo il video su TikTok: le urla e il pianto del...; Il video del bambino picchiato, il sindaco di Catania: «A quel piccolo vorrei far capire che l'amore regala sorrisi». Catania. ‘Io sono il tuo padrone’, picchia figlio 11enne col mestolo di legno e il video spopola: fermato 59enne ma gip lo scagiona - La Polizia di Stato ha fermato un uomo di 59 anni dopo la diffusione di un video, diventato virale sui social, in cui si vede picchiare ripetutamente un ... libertasicilia.it

Catania, picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno: fermato 59enne. Maltrattava anche le altre tre figlie piccole - I poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo di 59 anni, immortalato in un video mentre colpisce con un mestolo di legno il figlio di 10 anni. blitzquotidiano.it

Picchia il figlio con un mestolo di legno, il video finito su TikTok non basta: per il giudice niente carcere. «È ingestibile, ha agito nel suo interesse» - La testimonianza della madre dell'undicenne in soccorso del marito, padre adottivo del ragazzino. open.online

Catania, picchia figlio col cucchiaio di legno: fermato dopo video virale su TikTok - facebook.com facebook

#Catania Arrestato il 59enne che, in video virale su Tik Tok, picchia ripetutamente con un mestolo di legno il figlio di 10 anni della compagna. La vittima urla per il dolore. Fuori campo la voce della madre che non interviene. Il bambino è stato allontanato dall x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.