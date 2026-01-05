Catania colpisce il figlio con un cucchiaio di legno | il giudice nega il carcere

A Catania, il giudice ha deciso di non applicare la custodia cautelare per un padre accusato di aver colpito il figlio con un cucchiaio di legno. Secondo il gip, le prove, incluso un video pubblicato sui social, non sono ritenute sufficienti per confermare la gravità dell’accusa di maltrattamenti aggravati. La decisione si basa sull’assenza di elementi che giustifichino il carcere in questa fase delle indagini.

Il gip: il video sui social non basta per la custodia cautelare. Secondo il giudice per le indagini preliminari di Catania, l'accusa di maltrattamenti aggravati non è sostenuta da elementi sufficienti a dimostrarne la gravità. Al momento, infatti, l'unico episodio formalmente contestato è quello documentato in un video pubblicato sui social dal figlio undicenne, nel quale si vede il padre colpirlo più volte con un cucchiaio di legno, rivolgendogli insulti e urlandogli frasi autoritarie. Rigettata la richiesta della Procura. Questa è la valutazione del gip Luigi Barone, che ha respinto la richiesta della Procura di disporre la custodia cautelare in carcere per l'uomo di 59 anni, fermato nei giorni scorsi dalla squadra mobile della Questura di Catania.

