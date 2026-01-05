**Catania | bimbo picchiato da patrigno psicologi Sicilia ' tutela infanzia è responsabilità collettiva' **

La violenza sui minori rappresenta una problematica complessa che richiede l’impegno di tutta la comunità. Psicologi e professionisti in Sicilia sottolineano l’importanza di tutelare l’infanzia e di intervenire tempestivamente per prevenire danni a lungo termine. È fondamentale promuovere la sensibilizzazione e la responsabilità collettiva per garantire un ambiente sicuro e protetto ai bambini, in conformità con i principi di tutela e rispetto dei diritti infantili.

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "Ogni atto di violenza su un minore produce effetti profondi e duraturi sullo sviluppo. Per questo la protezione dell'infanzia non è un fatto privato, ma un indicatore fondamentale della tenuta civile e democratica di una società". Enza Zarcone, presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione siciliana, interviene dopo il caso del bimbo di 10 anni di Catania picchiato con un mestolo di legno dal patrigno. Una violenza brutale immortalata in un video postato sui social e diventato presto virale, in cui si sente il piccolo, seduto su un divano, piangere e supplicare l'uomo di fermarsi e quest'ultimo continuare a insultarlo, schiaffeggiarlo e colpirlo.

