Castro a DAZN | Non abbiamo fatto la partita che volevamo Ora dobbiamo pensare alla gara di mercoledì

Castro commenta la sconfitta contro l’Inter, sottolineando che la squadra non ha disputato la partita che desiderava. Ora, l’attenzione si concentra sulla prossima sfida di mercoledì contro l’Atalanta, fondamentale per il percorso europeo. Le parole dell’attaccante del Bologna evidenziano l’importanza di reagire rapidamente e prepararsi al meglio per il prossimo impegno.

Inter News 24 Castro a DAZN, l’attaccante del Bologna analizza il ko contro l’Inter e testa subito allo scontro diretto per l’Europa contro l’Atalanta. Il gol segnato nel finale non è bastato al Bologna per riaprire davvero la partita contro una Inter solida e cinica. Al termine della sfida di San Siro, Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 dei rossoblù, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra e guardare già al prossimo impegno di campionato. Il centravanti del Bologna ha riconosciuto i meriti dei nerazzurri, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu abbia interpretato meglio la gara, lasciando poco spazio alla reazione degli emiliani nonostante il gol nel finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bologna, Castro a DAZN: "Non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto, ora pensiamo a mercoledì" - Santiago Castro, autore del gol del Bologna, a fine partita a Dazn ha commentato: "Non sono un giocatore che guarda tanto le statistiche, dobbiamo ora rializarci e pensare a mercoledì. msn.com