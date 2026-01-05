Casting con Nike Pirrone workshop di preparazione al Piccolo Teatro al Centro

Partecipa al casting con Nike Pirrone e al workshop di preparazione presso il Piccolo Teatro al Centro. Un'opportunità per approfondire tecniche e conoscenze utili a affrontare con maggiore sicurezza un provino nel settore cinematografico. Un momento di formazione rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del cinema con maggiore consapevolezza e professionalità, in un contesto qualificato e stimolante.

