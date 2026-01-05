Casting con Nike Pirrone workshop di preparazione al Piccolo Teatro al Centro
Partecipa al casting con Nike Pirrone e al workshop di preparazione presso il Piccolo Teatro al Centro. Un'opportunità per approfondire tecniche e conoscenze utili a affrontare con maggiore sicurezza un provino nel settore cinematografico. Un momento di formazione rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del cinema con maggiore consapevolezza e professionalità, in un contesto qualificato e stimolante.
Un’occasione imperdibile per chi sogna il cinema – o vuole affrontarlo con maggiore consapevolezza e professionalità un provino. Dal 14 al 16 gennaio a Palermo, torna il workshop di recitazione cinematografica e preparazione al provino condotto da Nike Pirrone, casting director attiva nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Cabaret da Zelig con Rocco Barbaro al Piccolo Teatro
Leggi anche: Scopri il tuo corpo in scena: corsi di teatro fisico, clown e regia teatrale al piccolo Teatro Fonderia Grock
Come prepararsi a un provino per il cinema: il workshop con Nike Pirrone a Palermo - Tre giorni di lezioni, esercitazioni e prove per una full immersion nel mondo del cinema guidati da una casting director ed esperta del settore. balarm.it
Come affrontare un casting per il cinema: il corso (per tutti) con Nike Pirrone a Palermo - Sei giorni di lezioni, esercitazioni e prove per una full immersion nel mondo del cinema guidati da un'importante casting director ed esperta del settore. balarm.it
BUON NATALE #natale #mediaset #nike - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.