A Castiglione Olona, in provincia di Varese, si indaga sulla morte di una coppia di anziani trovata senza vita nella loro abitazione. L’episodio ha sconvolto la comunità locale, ancora in attesa di conoscere le cause attraverso l’autopsia. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto, mantenendo il massimo riserbo.

Castiglione Olona (Varese), 5 gennaio 2026 – Resta ancora un mistero la morte di una coppia di anziani, marito e moglie di 81 e 86 anni, nella loro abitazione di via Mameli a Castiglione Olona, in provincia di Varese. A fare la macabra scoperta nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, è stato il figlio che, non ricevendo risposta dai genitori alle sue telefonate, si è recato a casa, dove ha trovato i corpi vicino a una scala interna. Attesa per l’autopsia. Gli investigatori sono al lavoro per vagliare tutti gli elementi, in attesa dell'autopsia sulle salme, che potrebbero spiegare cosa è accaduto alla coppia domenica pomeriggio nella villetta in una zona residenziale della cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castiglione Olona, coniugi trovati morti in casa: “Comunità sotto choc”. Attesa per l’autopsia

