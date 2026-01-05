Castiglione il sindaco dopo l’aggressione di Santo Stefano | Sono rientrato a casa grazie per la vicinanza

Dopo il ricovero al Ruggi d'Aragona, il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è tornato a casa. L’amministratore locale, vittima di un’aggressione nella sera di Santo Stefano, ha ringraziato per la vicinanza espressa dalla comunità. La vicenda ha suscitato attenzione, ma ora si attende un approfondimento sulle circostanze dell’accaduto.

È rientrato a casa dopo il ricovero ospedaliero al Ruggi d'Aragona il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, rimasto vittima di una brutale aggressione nella serata di Santo Stefano. A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel.

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, è ricoverato in gravi condizioni ed è già stato ascoltato dagli investigatori sull'accaduto

Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a bastonate da un uomo incappucciato durante la sera del 26 di

