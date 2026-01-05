Castello di Moneta illuminato grazie alla famiglia Ribani

Serena Ribolini desidera ringraziare la famiglia Ribani per aver illuminato il castello di Moneta durante le festività. Questo gesto rappresenta un contributo importante alla comunità locale, valorizzando il patrimonio storico e culturale del territorio. Un segnale di attenzione e impegno che rafforza il senso di appartenenza e collaborazione tra cittadini e realtà locali.

Serena Ribolini candidata alle elezioni regionali come rappresentante del centrodestra ringrazia la famiglia Ribani per aver illuminato il castello di Moneta in occasione delle festività. "A nome della comunità desidero ringraziare la famiglia Ribani, non solo per l'accensione delle luci sulla torre del Castello - scrive Ribolini -, ma anche per la costante cura e impegno nella preservazione di questo patrimonio. Le luci della torre, visibili da Santa Lucia a Bonascola fino ad Avenza e Marina, creano un paesaggio mozzafiato e richiamano lo sguardo verso un luogo che è storia viva della nostra valle.

