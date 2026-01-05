Castellanza comitato contro la centrale elettrica | A ogni accensione tremano le case

A Castellanza, i residenti continuano a segnalare problemi legati alla centrale elettrica Imepower, con vibrazioni che si fanno sentire ad ogni accensione. La protesta, ormai consolidata, evidenzia le preoccupazioni sulla qualità della vita e sulla sicurezza delle abitazioni nel contesto del polo chimico. La questione rimane al centro del dibattito locale, con cittadini e comitati impegnati a chiedere risposte chiare e soluzioni durature.

Castellanza (Varese) – Anno nuovo, disagi vecchi come il cemento che vibra sotto i piedi. A Castellanza torna a farsi sentire, con forza crescente, la protesta dei residenti contro la centrale elettrica Imepower del polo chimico. Una presenza ingombrante, accusano gli abitanti, che continua a sconvolgere la quotidianità di chi vive nei dintorni. Sui social la rabbia esplode senza filtri: i muri delle case tremano, il rumore e le vibrazioni non danno tregua, e la sensazione è quella di essere prigionieri di un impianto che scandisce le giornate e le notti senza chiedere permesso. Ogni accensione della centrale è vissuta come l'inizio di un incubo già conosciuto.

