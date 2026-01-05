Castelfidardo l’anno nuovo inizia in salita

A Castelfidardo, l'inizio del nuovo anno si presenta con sfide sportive. La Sampmurese ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Castelfidardo, in un match caratterizzato da strategie e impegno. La cronaca della partita evidenzia le formazioni e i momenti salienti, offrendo un quadro chiaro di un incontro che segna un inizio di stagione complesso per entrambe le squadre.

