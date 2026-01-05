Castelfidardo l’anno nuovo inizia in salita
A Castelfidardo, l'inizio del nuovo anno si presenta con sfide sportive. La Sampmurese ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Castelfidardo, in un match caratterizzato da strategie e impegno. La cronaca della partita evidenzia le formazioni e i momenti salienti, offrendo un quadro chiaro di un incontro che segna un inizio di stagione complesso per entrambe le squadre.
sammaurese 3 castelfidardo 1 INTER SM SAMMAURESE (4-3-3): Pollini; Dimitri, Manzi, Magnanini (7’ st Sare), Ponticelli; Bertani (16’ st Valentini), Brigidi (37’ st Karageorgi), Nisi; Carlini (44’ st Amadori), Merlonghi, Varriale (23’ st Cenci). Panchina: Pericoli, Klain, Volonghi, Lepri. All. Antonioli. CASTELFIDARDO (4-2-3-1): Osama; Ascoli (1’ st Taddei), Selemby, Paramatti, Fiscaletti; Clerici (1’ st Traini), Dompnier (47’ st Stroppa); Abagnale (35’ st Ruini), Palestini, Valentino (10’ st Bartoli); Gallo. Pabchina: Petrucci, Dovhanyk, Morais, Stura. All. Cuccù. Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
