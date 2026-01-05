Cassonetto a fuoco in Costiera è il terzo in dieci giorni

Nella giornata del 5 gennaio, in Costiera, si è verificato un nuovo episodio di incendio di un cassonetto, il terzo in dieci giorni. Dopo l’incidente tra due auto in viale Miramare, il traffico si è fermato, e a breve distanza si è sviluppato l’incendio di un contenitore per i rifiuti. Un episodio che si aggiunge a una serie di eventi che destano preoccupazione nella zona.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.