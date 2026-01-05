Cassazione | illegittimo Tso per studente che si rifiutò di mettere la mascherina in classe

La Cassazione ha stabilito che il rifiuto di uno studente di indossare la mascherina in classe non giustifica un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). La sentenza precisa che l’espressione di opinioni anticonvenzionali non costituisce di per sé un segnale patologico sufficiente a giustificare l’intervento coercitivo. Questa decisione chiarisce i limiti dell’uso del Tso in contesti scolastici e tutela la libertà di pensiero degli studenti.

Studente no mask s’incatenò al banco. La Suprema Corte: il Tso è nullo - Ai tempi del Covid finì ricoverato in psichiatria, con trattamento sanitario obbligatorio. msn.com

Tso a Studente no mask, Siri (Lega) “Dopo 5 anni accertato abuso, dissenso non è malattia mentale” - Sono partito in auto da Milano per pretendere che fosse liberato Valerio, un ragazzo che si er ... agenziastampaitalia.it

