Cassazione | illegittimo Tso per studente che si rifiutò di mettere la mascherina in classe
La Cassazione ha stabilito che il rifiuto di uno studente di indossare la mascherina in classe non giustifica un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). La sentenza precisa che l’espressione di opinioni anticonvenzionali non costituisce di per sé un segnale patologico sufficiente a giustificare l’intervento coercitivo. Questa decisione chiarisce i limiti dell’uso del Tso in contesti scolastici e tutela la libertà di pensiero degli studenti.
La manifestazione di idee anticonvenzionali non rappresenta un segnale patologico che può dar luogo ad un tso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
