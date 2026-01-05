Caso Poggi la bomba di Alessandro De Giuseppe | Ho nuovi testimoni che parlano della ragazza bionda vista da Muschitta A Garlasco tutti hanno paura di una famiglia

Nel caso Poggi, Alessandro De Giuseppe, inviato de Le Iene, presenta nuovi testimoni che confermerebbero la presenza di una ragazza bionda vista da Muschitta. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione, evidenzia come a Garlasco si respiri un clima di diffidenza, con molte persone che temono ripercussioni familiari. Questa evoluzione contribuisce a mantenere vivo l’interesse e la complessità del caso, ancora oggi oggetto di analisi e discussioni.

«Muschitta non è l'unico che ha visto quello che ha visto». Alessandro De Giuseppe, inviato del programma Le Iene che da sempre segue il caso di Garlasco con occhio critico.

