Caso Keu il Consiglio di Stato rigetta l' appello di Regione e Provincia Chimet e Tca non pagheranno per la bonifica

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Regione e Provincia nel caso Keu, confermando che Chimet e Tca non saranno responsabili delle spese di bonifica dei siti contaminati. La decisione chiarisce la posizione delle aziende coinvolte e definisce un importante precedente sulla gestione delle responsabilità ambientali in ambito industriale.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato: Chimet e Tca non dovranno sostenere le spese di bonifica per i siti contaminati da keu. Si conclude così per le due aziende aretine la vicenda giudiziaria che le ha, loro malgrado, coinvolte nel caso che ha scosso l'intera Toscana.

