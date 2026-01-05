Caso Keu il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Regione e Provincia Chimet e Tca non pagheranno per la bonifica

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Regione e Provincia, confermando che Chimet e Tca non sono tenute a sostenere i costi della bonifica dei siti contaminati da Keu. La decisione chiarisce la responsabilità nelle questioni ambientali relative a questa sostanza e stabilisce un importante precedente in ambito di gestione delle bonifiche industriali.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato: Chimet e Tca non dovranno sostenere le spese di bonifica per i siti contaminati da keu. Si conclude così per le due aziende aretine la vicenda giudiziaria che le ha, loro malgrado, coinvolte nel caso che ha scosso l'intera Toscana.Alle due aziende aretine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Caso Keu, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Regione e Provincia. Chimet e Tca non pagheranno per la bonifica Leggi anche: Caso Keu, il Consiglio di Stato rigetta l'appello di Regione e Provincia. Chimet e Tca non pagheranno per la bonifica Leggi anche: Guardiagrele, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso dell’ex sindaco Dal Pozzo sul dissesto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Consiglio di Stato mette un punto fermo sul caso Keu: Regione Toscana sconfitta nel ricorso, Chimet e Tca non responsabili dell’inquinamento; Chimet e Tca vincono al Consiglio di Stato: conferimento delle scorie corretto, non spetta a loro la bonifica; Vincono orafi e conciatori. Sito contaminato dal keu. Pagherà soltanto Lerose; Caso Keu il Consiglio di Stato rigetta l' appello di Regione e Provincia Chimet e Tca non pagheranno per la bonifica. Chimet e Tca vincono al Consiglio di Stato: conferimento delle scorie corretto, non spetta a loro la bonifica - Importante pronunciamento sul versante amministrativo nella vicenda Keu, processo penale verso la fase decisiva ... corrierediarezzo.it

Il caso Keu, altro rinvio: "Per acquisire documenti" - E’ l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu che si è trovata ieri – si apprende - lanazione.it

L'esito del consiglio d'istituto straordinario sul caso della scolaresca di Tre Mulini - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.