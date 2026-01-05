Caso Cuomo anche la maggioranza ha dubbi | Fico dovrà rifare il decreto

Il caso Cuomo, coinvolgendo il sindaco di Portici e la nomina di Roberto Fico, solleva questioni politiche e di legittimità. La maggioranza esprime dubbi sulla compatibilità, suggerendo che Fico dovrà riformulare il decreto. La vicenda evidenzia come, oltre alle questioni burocratiche, si tratti di un tema politico che richiede chiarimenti e decisioni definitive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Altro che semplice intoppo burocratico: il caso del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, nominato assessore regionale da Roberto Fico ma incompatibile essendo ancora in carica fino al 19 gennaio, è un caso politico. Dopo gli attacchi delle opposizioni, oggi su il Mattino un consigliere regionale di maggioranza, Giuseppe Barra di Noi di Centro, nel tentativo di minimizzare il caso affossa Fico e Cuomo: “Al massimo Fico dovrà rifare il decreto”, dice Barra, certificando la nullità della nomina del sindaco di Portici. Il Mattino stesso riporta che oggi la prima giunta si riunirà in maniera informale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

