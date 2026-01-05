Casali di Faicchio grande successo per il Concerto del Nuovo Anno nella chiesa Ave Gratia Plena

Il Concerto del Nuovo Anno si è svolto venerdì 3 gennaio nella chiesa Ave Gratia Plena di Casali di Faicchio, riscuotendo un ampio successo di pubblico. L’evento ha visto protagonisti Maura Minicozzi e Aldo Pareo con il progetto “Synth & Soul – In a Christmas Dream”, offrendo un momento musicale di grande apprezzamento. La serata ha confermato l’interesse della comunità verso iniziative culturali di qualità.

Comunicato Stampa Applausi per Maura Minicozzi e Aldo Pareo con il progetto "Synth & Soul – In a Christmas Dream" Grande successo di pubblico per il Concerto del Nuovo Anno che si è svolto venerdì 3 gennaio nella Chiesa Ave Gratia Plena di Casali di Faicchio, dove numerosi fedeli e appassionati di musica hanno pre

Il nuovo anno si apre all'insegna della grande musica con il Concerto del Nuovo Anno, in programma venerdì 3 gennaio alle ore 19.

La Parrocchia Ave Gratia Plena di Casali di Faicchio inaugura il nuovo anno con un appuntamento musicale di grande suggestione: il Concerto di Inizio Anno, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 19:30

