Casali di Faicchio grande successo per il Concerto del Nuovo Anno nella chiesa Ave Gratia Plena

Da fremondoweb.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concerto del Nuovo Anno si è svolto venerdì 3 gennaio nella chiesa Ave Gratia Plena di Casali di Faicchio, riscuotendo un ampio successo di pubblico. L’evento ha visto protagonisti Maura Minicozzi e Aldo Pareo con il progetto “Synth & Soul – In a Christmas Dream”, offrendo un momento musicale di grande apprezzamento. La serata ha confermato l’interesse della comunità verso iniziative culturali di qualità.

Comunicato Stampa Applausi per Maura Minicozzi e Aldo Pareo con il progetto “Synth & Soul – In a Christmas Dream” Grande successo di pubblico per il Concerto del Nuovo Anno che si è svolto venerdì 3 gennaio nella Chiesa Ave . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

casali di faicchio grande successo per il concerto del nuovo anno nella chiesa ave gratia plena

© Fremondoweb.com - Casali di Faicchio, grande successo per il Concerto del Nuovo Anno nella chiesa Ave Gratia Plena

Leggi anche: Faicchio, il 3 gennaio Concerto del Nuovo Anno nella Chiesa di Casali

Leggi anche: Grande successo per il concerto nella chiesa di Santa Maria dell'Arco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Faicchio, il 3 gennaio Concerto del Nuovo Anno nella Chiesa di Casali; ; Faicchio il 3 gennaio Concerto del Nuovo Anno nella Chiesa di Casali.

casali faicchio grande successoCasali di Faicchio, grande partecipazione al Concerto del Nuovo Anno - Grande successo di pubblico per il Concerto del Nuovo Anno che si è svolto venerdì 3 gennaio nella Chiesa Ave GratiaPlena di Casali di Faicchio, dove numerosi fedeli e appassionati di musica hanno pre ... ntr24.tv

casali faicchio grande successoFaicchio, il 3 gennaio Concerto del Nuovo Anno nella Chiesa di Casali - Il nuovo anno si apre all’insegna della grande musica con il Concerto del Nuovo Anno, in programma venerdì 3 gennaio alle ore 19. ntr24.tv

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.