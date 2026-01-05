Casadilego annuncia l’album d’esordio Silenzio tutto di me

Casadilego presenta il suo primo album ufficiale intitolato

Casadilego annuncia Silenzio (tutto di me), il suo primo album ufficiale, la tracklist e il pre-order. Casadilego annuncia Silenzio (tutto di me), il suo primo album ufficiale, fuori ovunque venerdì 9 gennaio. Dal rumore di tutto ciò che è rimasto sospeso, in un mondo che richiede velocità, silenzio scelto, dopo la vittoria a X Factor, per sottrarsi alle logiche dell’urgenza e cercare una dimensione autentica, rispettosa dei propri ritmi e della propria sensibilità. L’album mescola folk americano, britannico e irlandese con elettronica analogica, dando forma a un pop alternativo, intimo e personale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

